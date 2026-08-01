AGENDA · Courchevel
Match de hockey sur glace Patinoire du Forum Courchevel
samedi 15 août 2026 · Patinoire du Forum · Courchevel
Informations pratiques
Courchevel
Match de hockey sur glace
Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:45:00
fin : 2026-08-15 18:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Sentinelles des Forces de l’Ordre
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Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr
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English :
Les Bouquetins from HCMP hosts Les Sentinelles
L’événement Match de hockey sur glace Courchevel a été mis à jour le 2026-07-31 par Courchevel Tourisme