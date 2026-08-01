Match de hockey sur glace Patinoire du Forum Courchevel

Informations pratiques

Courchevel

Match de hockey sur glace

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:45:00

fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Sentinelles des Forces de l’Ordre

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Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@hcmp-hockey.fr

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English :

Les Bouquetins from HCMP hosts Les Sentinelles

L’événement Match de hockey sur glace Courchevel a été mis à jour le 2026-07-31 par Courchevel Tourisme