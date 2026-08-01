UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Courchevel

Match de hockey sur glace Patinoire du Forum Courchevel

samedi 15 août 2026 · Patinoire du Forum · Courchevel

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:45:00
Lieu
Patinoire du Forum
Adresse
Patinoire de Courchevel
Ville
73120 Courchevel
Département
Savoie
Tarif

Courchevel

Match de hockey sur glace

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:45:00
fin : 2026-08-15 18:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Les Bouquetins du HCMP reçoivent les Sentinelles des Forces de l’Ordre
  .

Patinoire du Forum Patinoire de Courchevel Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@hcmp-hockey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Bouquetins from HCMP hosts Les Sentinelles

L’événement Match de hockey sur glace Courchevel a été mis à jour le 2026-07-31 par Courchevel Tourisme

À voir aussi à Courchevel (Savoie)