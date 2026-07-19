Match de préparation Betclic Elite 26/27 Palais des sports Saint-Junien

Informations pratiques

Saint-Junien

Match de préparation Betclic Elite 26/27

Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Vibrez au rythme du basket de haut niveau avec un match de préparation exceptionnel au Palais des Sports de Saint-Junien ! Venez assister à une belle confrontation entre le Limoges CSP et l’ADA Blois, deux équipes de Betclic Élite prêtes à peaufiner leur préparation avant le début de la saison. Une occasion unique de découvrir les effectifs, les nouvelles recrues et de profiter d’un spectacle sportif intense dans une ambiance conviviale. Que vous soyez passionné de basket ou simplement curieux de vivre un grand moment de sport, ce rendez-vous promet de belles émotions. En famille ou entre amis, partagez une soirée placée sous le signe de la passion, du fair-play et du spectacle. Une rencontre à ne pas manquer pour tous les amateurs de sport !

Informations et réservations en ligne. .

Palais des sports 3 Boulevard Marcel Cachin Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Match de préparation Betclic Elite 26/27

L’événement Match de préparation Betclic Elite 26/27 Saint-Junien a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin