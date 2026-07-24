MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO Palavas-les-Flots
dimanche 15 novembre 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO
Avenue des Jockeys Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Vibrez au rythme du rugby ! Le RCM Palavas reçoit l’AS Monaco au stade Gilbert Roquefort. Rendez-vous dimanche 15 novembre 2026 à 13h15 et 15h15. Entrée libre.
Match de rugby RCM Palavas / AS Monaco
Le dimanche 15 novembre 2026, le RCM Palavas accueille l’AS Monaco au stade Gilbert Roquefort pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité. Deux rencontres sont programmées à 13h15 et 15h15, offrant aux passionnés de rugby et aux curieux l’occasion de soutenir les joueurs dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre pour tous. Venez nombreux encourager votre équipe et partager un beau moment de rugby à Palavas-les-Flots ! .
Avenue des Jockeys Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 16 98 16 31 christel.anglade@rcm-rugby.fr
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English : MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO
Get into the spirit of rugby! RCM Palavas will host AS Monaco at Gilbert Roquefort Stadium. See you on Sunday, November 15, 2026, at 1:15 p.m. and 3:15 p.m. Free admission.
L’événement MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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