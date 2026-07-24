Informations pratiques

Palavas-les-Flots

MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO

Avenue des Jockeys Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Vibrez au rythme du rugby ! Le RCM Palavas reçoit l’AS Monaco au stade Gilbert Roquefort. Rendez-vous dimanche 15 novembre 2026 à 13h15 et 15h15. Entrée libre.

Match de rugby RCM Palavas / AS Monaco

Le dimanche 15 novembre 2026, le RCM Palavas accueille l’AS Monaco au stade Gilbert Roquefort pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité. Deux rencontres sont programmées à 13h15 et 15h15, offrant aux passionnés de rugby et aux curieux l’occasion de soutenir les joueurs dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre pour tous. Venez nombreux encourager votre équipe et partager un beau moment de rugby à Palavas-les-Flots ! .

Avenue des Jockeys Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 16 98 16 31 christel.anglade@rcm-rugby.fr

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English : MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO

Get into the spirit of rugby! RCM Palavas will host AS Monaco at Gilbert Roquefort Stadium. See you on Sunday, November 15, 2026, at 1:15 p.m. and 3:15 p.m. Free admission.

L’événement MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS MONACO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34