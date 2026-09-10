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Match d’impro professionnel – La LINA x La LNI Maison de Quartier de Doulon Nantes

vendredi 13 novembre 2026 · Maison de Quartier de Doulon · Nantes

Match d’impro professionnel – La LINA x La LNI Maison de Quartier de Doulon Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
Maison de Quartier de Doulon
Adresse
1 rue de la Basse Chênaie
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 19 € à 25 € Tarif plein : 25 €Tarif réduit : 19 €

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 20:30 – 23:30
Gratuit : non De 19 € à 25 € Tarif plein : 25 €Tarif réduit : 19 € Tout public 

Pour ce premier match de la saison, la LINA rencontre l’équipe québecoise de la LNI, fondatrice du match d’improvisation. Top départ de la saison, cette première date d’exception est à ne pas manquer !Pour défendre les couleurs de Nantes, la LINA peut compter sur son équipe de joueuses et de joueurs chevronné·es. Arbitre, assistant·es, Maîtresse de Cérémonie et musicien, tout le monde est prêt pour vous faire passer une soirée improvisée de folie.???? Billetterie

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300
https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-la-lni-quebec-novembre1


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