Match d’impro professionnel – La LINA x La LNI Maison de Quartier de Doulon Nantes
vendredi 13 novembre 2026 · Maison de Quartier de Doulon · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 20:30 – 23:30
Gratuit : non De 19 € à 25 € Tarif plein : 25 €Tarif réduit : 19 € Tout public
Pour ce premier match de la saison, la LINA rencontre l’équipe québecoise de la LNI, fondatrice du match d’improvisation. Top départ de la saison, cette première date d’exception est à ne pas manquer !Pour défendre les couleurs de Nantes, la LINA peut compter sur son équipe de joueuses et de joueurs chevronné·es. Arbitre, assistant·es, Maîtresse de Cérémonie et musicien, tout le monde est prêt pour vous faire passer une soirée improvisée de folie.???? Billetterie
Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300
https://www.billetweb.fr/la-lina-vs-la-lni-quebec-novembre1
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