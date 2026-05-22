Match d’improvisation théâtrale Pau vs La Rochelle MJC BERLIOZ Pau
Match d’improvisation théâtrale Pau vs La Rochelle MJC BERLIOZ Pau samedi 23 mai 2026.
Pau
Match d’improvisation théâtrale Pau vs La Rochelle
MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La scène s’apprête à trembler à Pau avec un affrontement d’improvisation aussi imprévisible que spectaculaire ! ??
Les Les Chevaliers de l’Imaginaire reçoivent les redoutables Impro And Co pour un match d’improvisation théâtrale où tout peut arriver… et surtout n’importe quoi !
Deux équipes, un arbitre impitoyable, des catégories délirantes, des thèmes découverts en direct et un seul objectif conquérir vos votes et faire exploser la salle de rire, d’émotion et de surprises.
Préparez-vous à assister à des scènes totalement inédites, créées sous vos yeux dans une ambiance survoltée où le public devient lui aussi acteur de la soirée !
??? Plein tarif 8€
??? Tarif réduit 6€ .
MJC BERLIOZ 84 Avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 47 19 10 leschevaliersdelimaginaire@gmail.com
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English : Match d’improvisation théâtrale Pau vs La Rochelle
L’événement Match d’improvisation théâtrale Pau vs La Rochelle Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau
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