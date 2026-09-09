AGENDA · Rodez
Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC Rodez
dimanche 7 février 2027 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-07
fin : 2027-02-07
Date(s) :
2027-02-07
Match RODEZ contre ALC LONGVIC, Dimanche 7 février, 14h30 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
RODEZ vs. ALC LONGVIC game, Sunday, February 7, 2:30 p.m. at Paul Lignon Stadium.
L’événement Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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