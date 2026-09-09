UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC Rodez

dimanche 7 février 2027 · Rodez

Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 7 février 2027
Fin
dimanche 7 février 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-07
fin : 2027-02-07

Date(s) :
2027-02-07

Match RODEZ contre ALC LONGVIC, Dimanche 7 février, 14h30 au stade PAUL LIGNON.
  .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RODEZ vs. ALC LONGVIC game, Sunday, February 7, 2:30 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ ALC LONGVIC Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)