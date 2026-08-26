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Match foot D3F RODEZ CLERMONT FOOT 63 Rodez

dimanche 9 mai 2027 · Rodez

Match foot D3F RODEZ CLERMONT FOOT 63 Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 9 mai 2027
Fin
dimanche 9 mai 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ CLERMONT FOOT 63

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-09
fin : 2027-05-09

Date(s) :
2027-05-09

Match RODEZ contre CLERMONT FOOT 63, Dimanche 9 MAI, 15h au stade PAUL LIGNON.
  .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. CLERMONT FOOT 63 game, Sunday, May 9, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ CLERMONT FOOT 63 Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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