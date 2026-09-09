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Match foot D3F RODEZ ESTAC TROYES Rodez

dimanche 21 février 2027 · Rodez

Match foot D3F RODEZ ESTAC TROYES Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 21 février 2027
Fin
dimanche 21 février 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ ESTAC TROYES

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-02-21
fin : 2027-02-21

Date(s) :
2027-02-21

Match RODEZ contre ESTAC TROYES, Dimanche 21 février, 14h30 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. ESTAC TROYES, Sunday, February 21, 2:30 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ ESTAC TROYES Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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