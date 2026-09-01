AGENDA · Rodez
Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG Rodez
dimanche 27 septembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Match RODEZ contre Marseille, Dimanche 27 septembre, 15h00 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
RODEZ vs. Marseille game, Sunday, September 27, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.
L’événement Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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