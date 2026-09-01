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Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG Rodez

dimanche 27 septembre 2026 · Rodez

Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Match RODEZ contre Marseille, Dimanche 27 septembre, 15h00 au stade PAUL LIGNON.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. Marseille game, Sunday, September 27, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ MONTAUBAN FC TG Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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