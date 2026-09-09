Informations pratiques

Rodez

Match foot D3F RODEZ MONTPELLIER HSC 2

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-01-24

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Match RODEZ contre MONTPELLIER, Dimanche 24 janvier, 14h30 au stade PAUL LIGNON.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. MONTPELLIER game, Sunday, January 24, 2:30 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ MONTPELLIER HSC 2 Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)