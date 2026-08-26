Informations pratiques

Rodez

Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-05-30

fin : 2027-05-30

Date(s) :

2027-05-30

Match RODEZ contre OLYMPIQUE DE MARSEILLE , Dimanche 30 MAI, 15h au stade PAUL LIGNON.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. OLYMPIQUE DE MARSEILLE, Sunday, May 30, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)