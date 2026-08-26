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Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE Rodez

dimanche 30 mai 2027 · Rodez

Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-05-30
fin : 2027-05-30

Date(s) :
2027-05-30

Match RODEZ contre OLYMPIQUE DE MARSEILLE , Dimanche 30 MAI, 15h au stade PAUL LIGNON.
  .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. OLYMPIQUE DE MARSEILLE, Sunday, May 30, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE DE MARSEILLE Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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