Informations pratiques

Rodez

Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE LYONNAIS

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-04-11

fin : 2027-04-11

Date(s) :

2027-04-11

Match RODEZ contre OLYMPIQUE LYONNAIS, Dimanche 11 AVRIL, 15h au stade PAUL LIGNON.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. OLYMPIQUE LYONNAIS, Sunday, April 11, 3:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot D3F RODEZ OLYMPIQUE LYONNAIS Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)