Informations pratiques

Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-19

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Match RODEZ contre MONTPELLIER, Lundi 19 octobre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.

LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4 .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. MONTPELLIER game, Monday, October 19, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)