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Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez

lundi 19 octobre 2026 · Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-19

Date(s) :
2026-10-19

Match RODEZ contre MONTPELLIER, Lundi 19 octobre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.
LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4   .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

RODEZ vs. MONTPELLIER game, Monday, October 19, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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