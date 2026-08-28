AGENDA · Rodez
Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez
lundi 19 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-19
fin : 2026-10-19
Date(s) :
2026-10-19
Match RODEZ contre MONTPELLIER, Lundi 19 octobre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.
LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4 .
Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
RODEZ vs. MONTPELLIER game, Monday, October 19, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.
L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ MONTPELLIER Rodez a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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