Informations pratiques

Rodez

Match foot Ligue 2 RODEZ NANCY

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Match RODEZ contre NANCY, Vendredi 18 septembre, 20h00 au stade PAUL LIGNON.

LIGUE 2 BKT JOURNÉE 4 .

Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

RODEZ vs. NANCY, Friday, September 18, 8:00 p.m. at Paul Lignon Stadium.

L’événement Match foot Ligue 2 RODEZ NANCY Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)