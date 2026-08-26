AGENDA · Rodez
Match N1M Roc Handball Bruges 33 HB Rodez
samedi 24 octobre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match N1M Roc Handball Bruges 33 HB
Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-24
Le Roc Handball joue à domicile !
.
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Le Roc Handball plays at home!
L’événement Match N1M Roc Handball Bruges 33 HB Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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