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AGENDA · Rodez

Match N1M Roc Handball Cavigal Nice Sports Rodez

samedi 29 mai 2027 · Rodez

Match N1M Roc Handball Cavigal Nice Sports Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
samedi 29 mai 2027
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N1M Roc Handball Cavigal Nice Sports

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29
fin : 2027-05-29

Date(s) :
2027-05-29

Le Roc Handball joue à domicile !
  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N1M Roc Handball Cavigal Nice Sports Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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