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AGENDA · Rodez

Match N1M Roc Handball HBC Libourne Rodez

samedi 26 septembre 2026 · Rodez

Match N1M Roc Handball HBC Libourne Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N1M Roc Handball HBC Libourne

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Le Roc Handball joue à domicile !
  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N1M Roc Handball HBC Libourne Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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