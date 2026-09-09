UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Match N3F Roc Handball Muret HBC Rodez

samedi 27 février 2027 · Rodez

Match N3F Roc Handball Muret HBC Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 27 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N3F Roc Handball Muret HBC

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2027-02-27

Le Roc Handball joue à domicile !
  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N3F Roc Handball Muret HBC Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)