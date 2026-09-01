UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Match N3F Roc Handball Tournefeuille HB 2 Rodez

samedi 26 septembre 2026 · Rodez

Match N3F Roc Handball Tournefeuille HB 2 Rodez

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match N3F Roc Handball Tournefeuille HB 2

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Le Roc Handball joue à domicile !
  .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Roc Handball plays at home!

L’événement Match N3F Roc Handball Tournefeuille HB 2 Rodez a été mis à jour le 2026-08-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)