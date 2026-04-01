Match OM Nice Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Match OM Nice

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 20h45.

Date à confirmer. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 20:45:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le match dédié au Peuple Bleu & Blanc !

Un grand rendez-vous pour célébrer la passion olympienne partout dans le monde. Pour cette 2e édition, l’OM met à l’honneur son Peuple Bleu&Blanc lors d’un match festif et fédérateur.

Animations exclusives, expériences uniques et moments au plus près des joueurs vous attendent (prénom floqué sur le maillot d’un joueur, accès privilégiés…).

La billetterie est d’ores et déjà disponible, ne manquez pas cet évènement ! .

Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09

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English :

The match dedicated to the Blue & White People!

L’événement Match OM Nice Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille