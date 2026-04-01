Match OM Nice Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
Match OM Nice Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 26 avril 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Match OM Nice
Dimanche 26 avril 2026 à partir de 20h45.
Date à confirmer. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 20:45:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le match dédié au Peuple Bleu & Blanc !
Un grand rendez-vous pour célébrer la passion olympienne partout dans le monde. Pour cette 2e édition, l’OM met à l’honneur son Peuple Bleu&Blanc lors d’un match festif et fédérateur.
Animations exclusives, expériences uniques et moments au plus près des joueurs vous attendent (prénom floqué sur le maillot d’un joueur, accès privilégiés…).
La billetterie est d’ores et déjà disponible, ne manquez pas cet évènement ! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 56 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The match dedicated to the Blue & White People!
L’événement Match OM Nice Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 8e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Opération Calanques Propres (23è édition) Cité des Arts de la Rue ruisseau des Aygalades 15e Marseille 8e Arrondissement 25 avril 2026
- Perdu dans la jungle Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 25 avril 2026
- Tous en cirque à Bagatelle en 2026 Parc de Bagatelle Marseille 8e Arrondissement 26 avril 2026
- Marseille HydroContest by ENSM Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement 28 avril 2026
- Balade sonore en autonomie dans le Parc national des Calanques à la Fontaine de Voire Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 1 mai 2026