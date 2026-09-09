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Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde

vendredi 11 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
116 Avenue du 11 novembre
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

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116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby

L’événement Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme

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