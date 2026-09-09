AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde
vendredi 11 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby
116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
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116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby
L’événement Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme
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