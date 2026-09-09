Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Venez soutenir votre équipe préférée. .

116 Avenue du 11 novembre Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby

L’événement Match Rugby Brive/ Stade Niçois Rugby Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Corrèze Tourisme