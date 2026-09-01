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AGENDA · Rodez

Match Rugby Rodez Bergerac Rodez

dimanche 27 septembre 2026 · Rodez

Match Rugby Rodez Bergerac Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match Rugby Rodez Bergerac

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Match Rugby Rodez Bergerac, le 27 septembre.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Bergerac, September 27.

L’événement Match Rugby Rodez Bergerac Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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