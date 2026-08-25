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AGENDA · Rodez

Match Rugby Rodez Decazeville Rodez

dimanche 18 octobre 2026 · Rodez

Match Rugby Rodez Decazeville Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match Rugby Rodez Decazeville

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Match Rugby Rodez Decazeville, le 18 octobre.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Decazeville, October 18.

L’événement Match Rugby Rodez Decazeville Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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