Informations pratiques

Rodez

Match Rugby Rodez Decazeville

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Match Rugby Rodez Decazeville, le 18 octobre.

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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Decazeville, October 18.

L’événement Match Rugby Rodez Decazeville Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)