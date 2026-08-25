AGENDA · Rodez
Match Rugby Rodez Nontron Rodez
dimanche 22 novembre 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Match Rugby Rodez Nontron
Rue Vieussens Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Match Rugby Rodez Nontron, le 22 novembre.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie
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English :
Rugby Match: Rodez vs. Nontron, November 22.
L’événement Match Rugby Rodez Nontron Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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