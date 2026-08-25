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AGENDA · Rodez

Match Rugby Rodez SO Millau Rodez

dimanche 8 novembre 2026 · Rodez

Match Rugby Rodez SO Millau Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match Rugby Rodez SO Millau

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Match Rugby Rodez SO Millau, le 8 novembre.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Rugby Match: Rodez vs. SO Millau, November 8.

L’événement Match Rugby Rodez SO Millau Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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