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AGENDA · Rodez

Match Rugby Rodez Vergt Rodez

dimanche 11 avril 2027 · Rodez

Match Rugby Rodez Vergt Rodez

Informations pratiques

Début
dimanche 11 avril 2027
Fin
dimanche 11 avril 2027
Adresse
Rue Vieussens
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif

Rodez

Match Rugby Rodez Vergt

Rue Vieussens Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11
fin : 2027-04-11

Date(s) :
2027-04-11

Match Rugby Rodez Vergt, le 11 avril.
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Rue Vieussens Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Rugby Match: Rodez vs. Vergt, April 11.

L’événement Match Rugby Rodez Vergt Rodez a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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