UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Mathias Malzieu, Un Noël sur la lune La Maison de la Poésie PARIS

dimanche 27 septembre 2026 · La Maison de la Poésie · PARIS

Mathias Malzieu, Un Noël sur la lune La Maison de la Poésie PARIS

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
La Maison de la Poésie
Adresse
Passage Molière, 157 rue Saint Martin
Ville
75003 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">15€ · adhérent & enfant 10€</p>

L’écrivain-chanteur Mathias Malzieu nous embarque dans une atmosphère onirique où la magie de l’hiver se mêle à la poésie lunaire. Accompagné par la guitare de Mike Ponton (du groupe Dionysos), il propose un moment de haute voltige littéraire et musicale. Entrecoupé de lectures immersives et de fragments de récits racontés à la manière d’un stand-up poétique, ce spectacle dévoile son nouveau récit, Un Noël sur la lune. Côté musique, le duo interprétera une chanson originale liée à l’ouvrage ainsi que des reprises connectées au cœur de l’histoire, à l’image du mythique “Blue Moon” d’Elvis Presley.

Lecture musicale tout public (à partir de 9 ans).
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant

15€ · adhérent & enfant 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin  75003 PARIS

Mathias Malzieu, Un Noël sur la lune


Afficher la carte du lieu La Maison de la Poésie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)