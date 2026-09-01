Mathias Malzieu, Un Noël sur la lune La Maison de la Poésie PARIS
dimanche 27 septembre 2026 · La Maison de la Poésie · PARIS
Informations pratiques
L’écrivain-chanteur Mathias Malzieu nous embarque dans une atmosphère onirique où la magie de l’hiver se mêle à la poésie lunaire. Accompagné par la guitare de Mike Ponton (du groupe Dionysos), il propose un moment de haute voltige littéraire et musicale. Entrecoupé de lectures immersives et de fragments de récits racontés à la manière d’un stand-up poétique, ce spectacle dévoile son nouveau récit, Un Noël sur la lune. Côté musique, le duo interprétera une chanson originale liée à l’ouvrage ainsi que des reprises connectées au cœur de l’histoire, à l’image du mythique “Blue Moon” d’Elvis Presley.
Lecture musicale tout public (à partir de 9 ans).
Le dimanche 27 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant
15€ · adhérent & enfant 10€
Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T16:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00
La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS
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