MATHIEU MADENIAN À PLEURER DE RIRE Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

MATHIEU MADENIAN À PLEURER DE RIRE

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 32 – 32 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Kader Aoun Productions présente Mathieu Madenian À pleurer de rire

Il nous raconte avec son sens inouï de l’autodérision comment sa vie et ses certitudes les plus profondes ont été bouleversées par l’arrivée tardive de son premier enfant.

Pendant une heure menée à tambours battants, Mathieu nous embarque dans une plongée à travers l’univers tumultueux d’un père nouvellement émoulu qui tente de jongler avec l’absurdité d’un monde au bord du chaos tout en apprenant les ficelles de la paternité.

Comment concilier son éducation traditionnelle avec la nouvelle vague de paternité moderne ?

Comment expliquer à son fils les concepts de genre… alors qu’il ne maîtrise même pas TikTok ? Et surtout, comment ne pas passer pour un boomer largué ?

Avec ce talent unique pour transformer le quotidien en comédie, Mathieu nous offre un spectacle où il parle de ses erreurs, de ses ratés, et des leçons qu’il tire de son petit garçon, qui, à peine né, semble déjà en savoir plus sur la vie que lui.

Durée 1h

.

6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kader Aoun Productions presents Mathieu Madenian, Laughing Until You Cry

With his unparalleled sense of self-deprecation, he tells us how his life and his deepest convictions were turned upside down by the belated arrival of his first child.

For an hour packed with nonstop action, Mathieu takes us on a journey through the tumultuous world of a newly overwhelmed father trying to juggle the absurdity of a world on the brink of chaos while learning the ropes of fatherhood.

How can he reconcile his traditional upbringing with the new wave of modern fatherhood?

How can he explain gender concepts to his son when he doesn’t even know his way around TikTok? And above all, how can he avoid coming across as a clueless boomer?

With his unique talent for turning everyday life into comedy, Mathieu treats us to a show where he talks about his mistakes, his failures, and the lessons he learns from his little boy, who, though barely a year old, already seems to know more about life than he does.

Running time: 1 hour

L’événement MATHIEU MADENIAN À PLEURER DE RIRE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-17 par