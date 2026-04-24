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Mathieu Stepson SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône

Mathieu Stepson SALLE MARCEL SEMBAT Chalon-sur-Saône jeudi 11 février 2027.

Lieu : SALLE MARCEL SEMBAT

Adresse : 1 PLACE MATHIAS

Ville : 71100 Chalon-sur-Saône

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 11 février 2027

Fin : jeudi 11 février 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Mathieu Stepson

SALLE MARCEL SEMBAT 1 PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-11 21:30:00

Date(s) :
2027-02-11

Plus qu’un spectacle, une expérience…
Connaissez-vous la sensation de DÉJÀ-VÙ ?
Via des images remontant au matin même, le public découvre que Mathieu a l’étrange sensation d’avoir rêvé le spectacle de ce soir. Mais un élément troublant vient semer le doute, était-ce vraiment un rêve ?
Face à cela, il décide de jouer avec l’imprévisible pour vérifier ses souvenirs…

Grand vainqueur de la 19e saison de La France a un Incroyable Talent , Mathieu Stepson mêle illusion, fiction et mentalisme dans un style unique et impressionnant !

OUEST FRANCE Mathieu Stepson subjugue le public […] Le phénomène Stepson ne fait que commencer
LE PARISIEN La révélation magie ! […] Punchy, frais et surtout ultra-bluffant !
LA VOIX DU NORD Quand le talent du mentaliste fait oublier la magie
LA PROVENCE C’est moderne, bien pensé !   .

SALLE MARCEL SEMBAT 1 PLACE MATHIAS Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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L’événement Mathieu Stepson Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-22 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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