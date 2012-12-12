Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement samedi 23 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine
Samedi 23 mai 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
2 x 30 minutes de stand-up à l’Art Dû avec Mathilde Perdon et Salem Mesri dans leur spectacle Vermine
Jolie Vermine, c’est le stand-up de celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases.
Deux artistes, Mathilde Perdon et Salem Mesri, livrent 30 minutes chacun d’humour cru et sensible.
Ensemble, ils signent un spectacle à la fois drôle, politique et profondément humain. Spectacle déconseillé aux gens décédés, aux fantômes, aux présidents de multinationales, aux invertébrés, aux maladies sexuellement transmissibles, aux non francophones, aux hérissons extrémistes et à M. Ferry (mon prof de SVT au lycée).
Parce qu’on peut être en colère contre la société et rester sexy. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr
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English :
2 x 30 minutes of stand-up at l’Art Dû with Mathilde Perdon and Salem Mesri in their show Vermine
L’événement Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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