Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine

Samedi 23 mai 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

2 x 30 minutes de stand-up à l’Art Dû avec Mathilde Perdon et Salem Mesri dans leur spectacle Vermine

Jolie Vermine, c’est le stand-up de celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases.



Deux artistes, Mathilde Perdon et Salem Mesri, livrent 30 minutes chacun d’humour cru et sensible.



Ensemble, ils signent un spectacle à la fois drôle, politique et profondément humain. Spectacle déconseillé aux gens décédés, aux fantômes, aux présidents de multinationales, aux invertébrés, aux maladies sexuellement transmissibles, aux non francophones, aux hérissons extrémistes et à M. Ferry (mon prof de SVT au lycée).



Parce qu’on peut être en colère contre la société et rester sexy. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

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English :

2 x 30 minutes of stand-up at l’Art Dû with Mathilde Perdon and Salem Mesri in their show Vermine

L’événement Mathilde Perdon et Salem Mesri Vermine Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille