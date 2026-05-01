Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 18h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs, en présence de l’artiste



Mercredi 6 mai

À partir de 18h

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey, Marseille

Entrée libre

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Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artlessgallery.com

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English :

Opening of the SUN painting exhibition by Barka designs, in the presence of the artist



Wednesday May 6th?

From 6pm?

Artless Gallery & English Bookstore ? 1 rue Ferdinand Rey, Marseille?

Free admission

L’événement Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille