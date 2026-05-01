Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement
Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement mercredi 6 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs
Mercredi 6 mai 2026 à partir de 18h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs, en présence de l’artiste
Mercredi 6 mai
À partir de 18h
Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey, Marseille
Entrée libre
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Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@artlessgallery.com
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English :
Opening of the SUN painting exhibition by Barka designs, in the presence of the artist
Wednesday May 6th?
From 6pm?
Artless Gallery & English Bookstore ? 1 rue Ferdinand Rey, Marseille?
Free admission
L’événement Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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