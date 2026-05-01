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Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement

Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Artless Gallery & English Bookstore

Adresse : 1 rue Ferdinand Rey

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Marseille 6e Arrondissement

Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 18h. Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs, en présence de l’artiste

Mercredi 6 mai 
À partir de 18h 
Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey, Marseille 
Entrée libre
  .

Artless Gallery & English Bookstore 1 rue Ferdinand Rey Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@artlessgallery.com

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English :

Opening of the SUN painting exhibition by Barka designs, in the presence of the artist

Wednesday May 6th?
From 6pm?
Artless Gallery & English Bookstore ? 1 rue Ferdinand Rey, Marseille?
Free admission

L’événement Vernissage de l’exposition de peintures SUN de Barka designs Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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