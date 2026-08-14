Mathis AKENGIN en Concert Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

Mathis AKENGIN en Concert

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

appliqué jusqu’à l’âge de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:45:00

fin : 2026-11-20 22:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Repéré aux Inouïs du Printemps de Bourges, programmé aux Eurockéennes, Mathis AKENGIN fait de la pop au piano où le silence compte autant que les notes.

En Partenariat avec La Cigale

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

Discovered at the Inou%EFs festival in Printemps de Bourges and scheduled to perform at Eurock%E9ennes, Mathis AKENGIN creates piano-based pop where silence matters just as much as the notes.

In partnership with La Cigale

L’événement Mathis AKENGIN en Concert Valréas a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes