Matin câlin, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
samedi 17 octobre 2026 · Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire · Tourcoing
Informations pratiques
Matin câlin Samedi 17 octobre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 4 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:00:00+02:00
Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Le rdv des parents et de leurs enfants de 0 à 4 ans à la médiathèque Aimé Césaire : venez partager histoires, comptines et jeux de doigts, pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.
Service Communication de la Ville de Tourcoing
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