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Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Cinéma Le Palace Montluçon

Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Cinéma Le Palace Montluçon dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Cinéma Le Palace

Adresse : 30 boulevard de Courtais

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5.5 5.5 5.5

Montluçon

Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2

Cinéma Le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Un ciné’fil qui consiste à tricoter, crocheter ou autre en regardant un film. (éclairage adapté).
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Cinéma Le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 12 15  gicquel.chloe03@gmail.com

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English :

A ciné’fil that involves knitting, crocheting or other activities while watching a film (adapted lighting).

L’événement Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme

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