Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Cinéma Le Palace Montluçon
Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Cinéma Le Palace Montluçon dimanche 10 mai 2026.
Montluçon
Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2
Cinéma Le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon Allier
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 11:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Un ciné’fil qui consiste à tricoter, crocheter ou autre en regardant un film. (éclairage adapté).
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Cinéma Le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 12 15 gicquel.chloe03@gmail.com
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English :
A ciné’fil that involves knitting, crocheting or other activities while watching a film (adapted lighting).
L’événement Matinée Cinéfil’ Le Diable s’habille en Prada 2 Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
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