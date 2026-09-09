Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc
samedi 14 novembre 2026 · Foyer restaurant L'Oustalet · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Matinée d’accueil des nouveaux arrivants
Samedi 14 novembre 2026 à partir de 9h30. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Vous venez de vous installer à Lambesc ? Ce rendez-vous est fait pour vous !
Il vous permettra de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux à l’occasion d’une matinée conviviale.
Au programme petit-déjeuner, remise de sacs de bienvenue, balades commentées…
Pensez à vous inscrire, avant le 31 octobre, via le formulaire en ligne. .
Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62
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English :
New to Lambesc? This event is for you!
It’s the perfect opportunity to meet your elected representatives and talk with them over a convivial morning.
L’événement Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Lambesc a été mis à jour le 2026-08-20 par Maison du Tourisme de Lambesc
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