Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Matinée d’accueil des nouveaux arrivants

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 9h30. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 09:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Vous venez de vous installer à Lambesc ? Ce rendez-vous est fait pour vous !

Il vous permettra de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux à l’occasion d’une matinée conviviale.

Au programme petit-déjeuner, remise de sacs de bienvenue, balades commentées…



Pensez à vous inscrire, avant le 31 octobre, via le formulaire en ligne. .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New to Lambesc? This event is for you!

It’s the perfect opportunity to meet your elected representatives and talk with them over a convivial morning.

L’événement Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Lambesc a été mis à jour le 2026-08-20 par Maison du Tourisme de Lambesc