UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lambesc

Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc

samedi 14 novembre 2026 · Foyer restaurant L'Oustalet · Lambesc

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Foyer restaurant L'Oustalet
Adresse
8 avenue de la Résistance
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lambesc

Matinée d’accueil des nouveaux arrivants

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 9h30. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 09:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Vous venez de vous installer à Lambesc ? Ce rendez-vous est fait pour vous !
Il vous permettra de rencontrer vos élus et d’échanger avec eux à l’occasion d’une matinée conviviale.
Au programme petit-déjeuner, remise de sacs de bienvenue, balades commentées…

Pensez à vous inscrire, avant le 31 octobre, via le formulaire en ligne.   .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New to Lambesc? This event is for you!
It’s the perfect opportunity to meet your elected representatives and talk with them over a convivial morning.

L’événement Matinée d’accueil des nouveaux arrivants Lambesc a été mis à jour le 2026-08-20 par Maison du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)