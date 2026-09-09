Informations pratiques

Wasselonne

Matinée de pêche

5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00

fin : 2026-09-27 11:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dernière matinée de pêche de 8h à 11h.

Emplacement libre. .

5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23 vogleral@free.fr

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English :

L’événement Matinée de pêche Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble