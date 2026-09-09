UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Wasselonne

Matinée de pêche Wasselonne

dimanche 27 septembre 2026 · Wasselonne

Matinée de pêche Wasselonne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
5 impasse de Lucerne
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wasselonne

Matinée de pêche

5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 11:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Dernière matinée de pêche de 8h à 11h.

Emplacement libre.   .

5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23  vogleral@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Matinée de pêche Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)