AGENDA · Wasselonne
Matinée de pêche Wasselonne
dimanche 27 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Matinée de pêche
5 impasse de Lucerne Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 11:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dernière matinée de pêche de 8h à 11h.
Emplacement libre. .
5 impasse de Lucerne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23 vogleral@free.fr
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English :
L’événement Matinée de pêche Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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