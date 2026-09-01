Matinée des petits 0-3 ans Pamproux
jeudi 10 septembre 2026 · Pamproux
Informations pratiques
Pamproux
Matinée des petits 0-3 ans
Pamproux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 10:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-24 2026-10-08 2026-10-22 2026-11-12 2026-11-26 2026-12-10
L’Accueil 0-3 ans est un moment entre parents et enfants, auquel un temps d’échange est libre et respecté. Musique, motricité, jeux d’éveil mais également rencontre entre parents, échanges sur des thématiques ou simplement pour venir souffler.
Rendez-vous les jeudis matin de 10h à 12h, toutes les deux semaines.
Venez à l’heure que vous souhaitez, sans obligation de rester sur tout le créneau d’ouverture. .
Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
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English : Matinée des petits 0-3 ans
L’événement Matinée des petits 0-3 ans Pamproux a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Haut Val De Sèvre
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