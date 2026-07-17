Matinée des Tout-Petits: Atelier surprise !, Bibliothèque, Château-Salins

Informations pratiques

Matinée des Tout-Petits: Atelier surprise ! Mercredi 18 novembre, 09h30 Bibliothèque Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T09:30:00+01:00 – 2026-11-18T10:30:00+01:00

Un espace cocooning et sécurisé est réservé aux plus petits avec des jeux sensoriels, hochets, livres, afin qu’ils profitent de l’espace de jeux en toute sécurité !

Bibliothèque 4 rue des Braisettes Château-Salins 57170 Château-Salins Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur parent ou de leur assistant maternel. Laissez-vous porter par l’univers de …., assistante maternelle du Saulnois.