Matinée d’éveil parent-enfant Crèche associative Toiles Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 09:30 – 12:30

Gratuit : non Prix libre Sans inscriptionPrix libre (vous donnez ce que vous voulez- ce que vous pouvez) Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 4

Dans les locaux de notre crèche associative Toiles, venez profitez de plusieurs espaces de jeu aménagé pour vos enfants de la naissance à 4 ans accompagné d’un adulte (parents, grands-parents, cousin.e.s, tata, tonton … bienvennu!)Des thèmes divers et variés pour répondre aux besoins de découvertes, d’explorations et d’expérimentations des enfants.Ouvert en prix libre, sans inscription !Vous pouvez venir entre 9h30 et 12h30 comme vous le souhaitez et le temps que vous voulez !Ouvert tous les samedisexception à retrouver surInstagram : @associationtoiles@gmail.comsite internet : www.associationtoiles.fr

Crèche associative Toiles Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://associationtoiles.fr/ associationtoiles@gmail.com



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