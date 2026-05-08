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Matinée d’éveil parent-enfant Crèche associative Toiles Nantes

Matinée d’éveil parent-enfant Crèche associative Toiles Nantes

Matinée d’éveil parent-enfant Crèche associative Toiles Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Crèche associative Toiles

Adresse : 24 Rue du Casterneau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:30

Tarif : Prix libre Sans inscriptionPrix libre (vous donnez ce que vous voulez- ce que vous pouvez)

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 09:30 – 12:30
Gratuit : non Prix libre Sans inscriptionPrix libre (vous donnez ce que vous voulez- ce que vous pouvez) Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 4 

Dans les locaux de notre crèche associative Toiles, venez profitez de plusieurs espaces de jeu aménagé pour vos enfants de la naissance à 4 ans accompagné d’un adulte (parents, grands-parents, cousin.e.s, tata, tonton … bienvennu!)Des thèmes divers et variés pour répondre aux besoins de découvertes, d’explorations et d’expérimentations des enfants.Ouvert en prix libre, sans inscription !Vous pouvez venir entre 9h30 et 12h30 comme vous le souhaitez et le temps que vous voulez !Ouvert tous les samedisexception à retrouver surInstagram : @associationtoiles@gmail.comsite internet : www.associationtoiles.fr

Crèche associative Toiles Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://associationtoiles.fr/ associationtoiles@gmail.com


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