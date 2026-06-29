Matinée d’information et de prévention sur le diabète Val de Louyre et Caudeau lundi 29 juin 2026.

Val de Louyre et Caudeau

Matinée d’information et de prévention sur le diabète

Place du marché Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 08:30:00

fin : 2026-06-29 12:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Lundi 29 juin 2026, la CPTS VIVEVAL vous propose une matinée d’information et de prévention sur le diabète.

Rendez-vous sur le marché de Sainte-Alvère.

Conseils, informations, tests glycémiques et smoocyclette !

Lundi 29 juin 2026, la CPTS VIVEVAL vous propose une matinée d’information et de prévention sur le diabète.

Rendez-vous sur le marché de Sainte-Alvère.

Conseils, informations, tests glycémiques et smoocyclette ! .

Place du marché Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 80

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English : Matinée d’information et de prévention sur le diabète

On Monday 2 June, the CPTS VIVEVAL is organising a morning of information and prevention on diabetes.

Come along to the market in Sainte-Alvère.

Advice, information, blood sugar tests and a smoocycle!

L’événement Matinée d’information et de prévention sur le diabète Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux