Matinée familles à l’Espace Aquatique Espace Aquatique de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Matinée familles à l’Espace Aquatique

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-02 2026-08-16

Venez partager des moments inoubliables en famille avec nos activités aquatiques ludiques, pour petits et grands !

Offrez à votre famille une matinée pleine de rires et de jeux, parfait pour se rafraîchir et s’amuser ensemble !

Horaires De 10h à 11h45.

Tarif 1€ l’entrée par personne .

Espace Aquatique de Tournus 12 Rue des Canes Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 05 56 accueil@ccmt71.fr

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English : Matinée familles à l’Espace Aquatique

L’événement Matinée familles à l’Espace Aquatique Tournus a été mis à jour le 2026-06-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II