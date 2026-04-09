Matinée jeux Jardins de la mairie Sanguinet mercredi 15 juillet 2026.

Sanguinet

Matinée jeux

Jardins de la mairie 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Animations avec des jeux surdimensionnés sur toute la matinée .

Jardins de la mairie 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinée jeux

L’événement Matinée jeux Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs