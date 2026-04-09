Matinée jeux Jardins de la mairie Sanguinet
Matinée jeux Jardins de la mairie Sanguinet mercredi 15 juillet 2026.
Sanguinet
Matinée jeux
Jardins de la mairie 1 Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Animations avec des jeux surdimensionnés sur toute la matinée .
Jardins de la mairie 1 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Matinée jeux
L’événement Matinée jeux Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs
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