Matinée musicale Sarah’s Tiny Band Café épicerie du PLAN B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Matinée musicale Sarah’s Tiny Band

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Sarah, pianiste classique de formation, aime Beethoven, Chopin et Listz mais elle grandit en écoutant les Doors, Simon and Garfunkel, les Creedance Clearwater Revival, Led Zeppelin, Joan Baez, les Rolling Stones… Elle se met alors un jour à la guitare afin de pouvoir chanter ce répertoire folk/rock anglais et américain des années 60 et 70 qu’elle adore. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Matinée musicale Sarah’s Tiny Band La Turballe a été mis à jour le 2026-08-21 par ADT44