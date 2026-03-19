Matisse, peintre du bonheur de vivre Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

De ses premières peintures « fauves » exposées au Salon d’Automne de 1905, à son ultime phase artistique marquée par les papiers gouachés et découpés, Henri Matisse (1869-1954) reste un inlassable expérimentateur, sans cesse à la recherche de nouvelles solutions formelles, interrogeant la question de la représentation et du décoratif, le rapport entre la ligne et la couleur, la surface et le volume.

A l’occasion de l’exposition au Grand Palais à Paris (24 mars – 26 juillet) et dans le cadre du Festival Quartier du Livre de la mairie du 5e (27 mai – 3 juin), cette conférence reviendra sur l’œuvre de Matisse, pilier de la peinture moderne, hymne à la lumière, à la simplicité et au « bonheur de vivre ».

Une conférence d’Eric Parmentier jeveuxvoir.net

Sur inscription, à partir du 5 mai.

Henri Matisse

Le Bonheur de vivre

1905-1906

Philadelphie, Barnes Foundation

Festival Quartier du Livre Paris 5e : « Le bonheur, comment ça va ? »

Le mardi 02 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-02T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T19:00:00+02:00_2026-06-02T20:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr http://www.facebook.com/BibArkoun http://www.facebook.com/BibArkoun



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