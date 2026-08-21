Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes

Informations pratiques

Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer 19 et 20 septembre Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Marchez dans les pas d’Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d’être démasquée. C’est à une pérégrination autour des lieux qu’elle a fréquentés que nous vous convions.

Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]

Marchez dans les pas d’Hélène Jégado !

Destination Rennes