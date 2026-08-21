Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer, Destination Rennes – Office de Tourisme, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Destination Rennes - Office de Tourisme · Rennes
Informations pratiques
Matrimoine – Hélène Jégado, la plus grande serial killer 19 et 20 septembre Destination Rennes – Office de Tourisme Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Marchez dans les pas d’Hélène Jégado, une empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. Arrivée dans la capitale bretonne trois ans plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs maisons, avant d’être démasquée. C’est à une pérégrination autour des lieux qu’elle a fréquentés que nous vous convions.
Destination Rennes – Office de Tourisme 1 rue de Saint-Malo 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.tourisme-rennes.com [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]
Marchez dans les pas d’Hélène Jégado !
Destination Rennes
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