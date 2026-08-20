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Matrimoine – Histoire et secrets de la Visitation, Centre commercial La Visitation, Rennes

vendredi 18 septembre 2026 · Centre commercial La Visitation · Rennes

Matrimoine – Histoire et secrets de la Visitation, Centre commercial La Visitation, Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre commercial La Visitation
Adresse
11 rue de la Visitation, 35000, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Matrimoine – Histoire et secrets de la Visitation 18 et 19 septembre Centre commercial La Visitation Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Au sein du centre commercial de La Visitation, il reste encore des vestiges de son histoire. En effet, c’est à cet endroit qu’a été fondé le couvent des Visitandines en 1628. Pour la sixième année, La Visitation célèbre les Journées européennes du patrimoine.
L’occasion de découvrir sa riche histoire mais aussi ses trésors cachés à travers des visites commentées et une exposition à découvrir sous la verrière du centre commercial.
En partenariat avec Destination Rennes et l’Inrap (l’Institut national de recherches archéologiques préventives), La Visitation organise des visites commentées pour révéler les secrets d’un site chargé d’histoire. Pendant ces visites, les visiteurs auront donc l’opportunité de découvrir les trésors cachés du centre commercial qui ouvre exceptionnellement ses coulisses.

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Pour la sixième année, La Visitation célèbre les Journées européennes du patrimoine.

©La Visitation

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