Matrimoine – Histoire et secrets de la Visitation, Centre commercial La Visitation, Rennes

Informations pratiques

Matrimoine – Histoire et secrets de la Visitation 18 et 19 septembre Centre commercial La Visitation Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Au sein du centre commercial de La Visitation, il reste encore des vestiges de son histoire. En effet, c’est à cet endroit qu’a été fondé le couvent des Visitandines en 1628. Pour la sixième année, La Visitation célèbre les Journées européennes du patrimoine.

L’occasion de découvrir sa riche histoire mais aussi ses trésors cachés à travers des visites commentées et une exposition à découvrir sous la verrière du centre commercial.

En partenariat avec Destination Rennes et l’Inrap (l’Institut national de recherches archéologiques préventives), La Visitation organise des visites commentées pour révéler les secrets d’un site chargé d’histoire. Pendant ces visites, les visiteurs auront donc l’opportunité de découvrir les trésors cachés du centre commercial qui ouvre exceptionnellement ses coulisses.

Centre commercial La Visitation 11 rue de la Visitation, 35000, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.la-visitation.com/ [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]

Pour la sixième année, La Visitation célèbre les Journées européennes du patrimoine.

©La Visitation