Matrimoine – Le matrimoine autour du parc Saint-Cyr, Le Parc Saint-Cyr, Rennes
dimanche 20 septembre 2026 · Le Parc Saint-Cyr · Rennes
Informations pratiques
Matrimoine – Le matrimoine autour du parc Saint-Cyr Dimanche 20 septembre, 17h30 Le Parc Saint-Cyr Ille-et-Vilaine
Rendez-vous devant le café théâtre Le Bacchus – 3 esplanade Julie-Rose Calvé, à Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00
Découvrez l’empreinte dessinée par les femmes dans le parc Saint-Cyr et ses abords.
Les approches historiques, architecturales et artistiques sont amplifiées par la lecture d’extraits littéraires, œuvres d’écrivaines qui apportent une nouvelle dimension aux lieux.
Le Parc Saint-Cyr 56 rue Papu 35 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.la-paillette.net/;https://www.tourisme-rennes.com/sortir/parc-du-domaine-saint-cyr/ [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}] Situé à proximité du Mail François Mitterrand, à l’ouest de Rennes, le parc du Domaine Saint-Cyr se compose de 2 parties sur 3,5 hectares.
Au nord du parc, vous retrouverez un jardin de curé, des potagers, et des aires de jeux. La partie sud du parc se compose de terrains de basket, de terrains pour boulistes et un plan d’eau.
A proximité du parc, vous pourrez découvrir le théâtre la Paillette et le café-théâtre Le Bacchus. Entrées du parc : rue Louis-Guilloux, rue du Pré de Bris et rue Papu
Découvrez l’empreinte dessinée par les femmes dans le parc Saint-Cyr et ses abords.
Franck Hamon
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