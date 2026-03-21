MATTIA MULLER’S LASER SIGHTS Le Baiser Salé Paris

Entre improvisation jazz, grooves modernes, textures électroniques et expérimentations sonores, sa musique reflète toute l’énergie bouillonnante de Brooklyn.

Laser Sights a déjà enflammé des lieux emblématiques comme le Lincoln Center aux côtés du saxophoniste acclamé Immanuel Wilkins, ou Nublu avec Mark Shim. Leur premier album, sorti en 2024, mêle compositions originales et nouvelles voix d’une génération de musiciens audacieux, enregistré entre la Slovaquie et les États-Unis.

Pour ce concert à Paris, Mattia Muller fait traverser le son moderne de New York et s’allie aux meilleurs musiciens locaux pour créer un pont vibrant entre les scènes créatives de New York et de Paris. Une soirée où énergie, improvisation et modernité se rencontrent sans filtre.

Laser Sights est le projet explosif de Mattia Muller, batteur et compositeur slovaque-italien, repéré pour son talent et invité à rejoindre Berklee College o à Boston sur une bourse d’excellence.

Le vendredi 24 avril 2026

de 21h15 à 23h00

Le vendredi 24 avril 2026

de 19h15 à 21h00

payant Tarif Web : 25 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 18 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T00:15:00+02:00

fin : 2026-04-25T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T19:15:00+02:00_2026-04-24T21:00:00+02:00;2026-04-24T21:15:00+02:00_2026-04-24T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda/5781-mattia-mullers-laser-sights



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