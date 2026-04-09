Loop Sessions Paris XXL La Place Paris

On commençait à vous manquer ? Vous aussi ! Loop Sessions Paris revient ENFIN, et on ne fait pas les choses à moitié : préparez-vous pour notre 1ER FESTIVAL! On vous donne rendez-vous les 24 et 25 avril 2026 à La Place (Châtelet) pour un événement XXL.

Au cœur de ces deux jours, vous retrouverez notre challenge emblématique : 1 vinyle à sampler, 4h pour faire une prod d’1m30 et une session d’écoute sur scène… mais ce n’est que le début. Entre Pitch Sessions, reverb², masterclass, lives exclusifs… On vous réserve de belles surprises.

On a hâte de vous dévoiler toute la programmation car ça va être fou !

Loop Sessions Paris revient pour la première édition de son festival le 24 et 25 avril à La Place !

Du vendredi 24 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/festivals/loopsessionsparisxxl



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