MAUD ELKA + MELINA SDK, Canal 93, Bobigny

Maud Elka, entre douceur et énergie, embarque son public dans un univers mêlant pop urbaine et rythmes afro, RnB et afroswing, où histoires d’amour et émotion se rencontrent.

En première partie, Mélina Sdk, jeune voix du RnB français, allie rap, afro et pop pour créer des mélodies captivantes et un univers à la fois intime et solaire.

Maud Elka, est une chanteuse française d’origine congolaise qui trouve ses influences musicales aussi bien dans la musique congolaise que dans la musique pop urbaine et afroaméricaine. En 2013, elle collabore avec Dinos sur le titre « Buzz l’éclair au chocolat », issu de son premier EP « L’alchimiste ». En 2018, elle remporte les « Tremplins Blaise Matuidi » et partage la scène du Cabaret Sauvage avec des artistes en vogue tels que Dadju, Franglish ou Vegedream.

Après les succès de Comme avant, Quelqu’un d’autre et Sincère, Maud Elka revient avec un tout nouvel EP mêlant douceur, pop urbaine et sonorités afro. Fidèle à ses influences, elle pousse encore plus loin sa créativité et nous embarque dans son univers fait d’histoires d’amour, porté par des rythmes afro, R&B et afroswing. Nanani, titre phare du projet, incarne parfaitement cette évolution : une chanson solaire, idéale pour l’été, qui révèle une nouvelle facette de Maud.

Melina SDK décrit sa musique comme un R&B moderne en phase avec sa génération, empruntant parfois les codes du rap, de l’afro ou de la pop. C’est la reprise « TPM », de Joé Dwèt Filé, qui l’a faite découvrir au grand public en 2018, avant de sortir son titre « Où tu étais », qui compte aujourd’hui plus de 7M de streams et 5M de vues sur Youtube. Elle sort en 2020 son premier EP Lunatique qui rencontre un beau succès. En 2024, Mélina dévoile une nouvelle direction artistique avec son deuxième EP “Évanescence” et s’impose comme une des artistes à suivre de la scène R&B française.

Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

